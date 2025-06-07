"Це мій вибір". Трамп озвучив свою позицію щодо санкцій проти РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

"Це мій вибір". Трамп озвучив свою позицію щодо санкцій проти РФ

The White House
Трамп поки не збирається посилювати санкційний тиск на РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, він введе нові потужні санкції проти країни-агресорки Росії "за потреби". Попри це, очільник Білого дому досі не пояснив, як довго ще готовий терпіти витівки Кремля.

Головні тези:

  • Як зазначив Трамп, рішення щодо введення санкцій залишається за ним.
  • Наразі новий пакет підтримує не лише Сенат, а й Палата представників.

Трамп поки не збирається посилювати санкційний тиск на РФ

Президент США заявив ЗМІ: якщо "він вирішить", що Росія "не збирається укладати угоду або зупиняти кровопролиття" — тоді введе додаткові санкції.

За словами Дональда Трампа, сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають рішення за ним.

Я з ними про це не говорив. У них є законопроєкт — рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це саме так, і це заощадить багато часу, якщо так і буде. Тож мене це влаштовує. Я ще не вирішив, чи застосую його. Це дуже сильний законопроєкт.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як уже згадувалося раніше, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами нещодавно представили новий потужний законопроєкт.

Вказаний документ передбачає додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Що важливо розуміти, підтримка цих санкцій є і в Палаті представників, тобто шанси на ухвалення наразі дійсно чималі.

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