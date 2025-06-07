"Це мій вибір". Трамп озвучив свою позицію щодо санкцій проти РФ

За словами американського лідера Дональда Трампа, він введе нові потужні санкції проти країни-агресорки Росії "за потреби". Попри це, очільник Білого дому досі не пояснив, як довго ще готовий терпіти витівки Кремля.
Головні тези:
- Як зазначив Трамп, рішення щодо введення санкцій залишається за ним.
- Наразі новий пакет підтримує не лише Сенат, а й Палата представників.
Трамп поки не збирається посилювати санкційний тиск на РФ
Президент США заявив ЗМІ: якщо "він вирішить", що Росія "не збирається укладати угоду або зупиняти кровопролиття" — тоді введе додаткові санкції.
За словами Дональда Трампа, сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають рішення за ним.
Як уже згадувалося раніше, сенатори Річард Блументаль (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець) разом з 80 співавторами нещодавно представили новий потужний законопроєкт.
Вказаний документ передбачає додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
Що важливо розуміти, підтримка цих санкцій є і в Палаті представників, тобто шанси на ухвалення наразі дійсно чималі.
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