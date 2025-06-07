"Это мой выбор". Трамп озвучил свою позицию касательно санкций против РФ

По словам американского лидера Дональда Трампа, он введет новые мощные санкции против страны-агрессорки России "при необходимости". Несмотря на это, глава Белого дома до сих пор не объяснил, как долго готов терпеть выходки Кремля.

Трамп пока не собирается усиливать санкционное давление на РФ

Президент США заявил СМИ: если "он решит", что Россия "не собирается заключать соглашение или останавливать кровопролитие" — тогда введет дополнительные санкции.

По словам Дональда Трампа, сенаторы, многие из которых подписали законопроект об ужесточении санкций против России, оставляют решение за ним.

Я с ними об этом не говорил. У них есть законопроект — решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это именно так, и это сэкономит много времени, если так и будет. Так что меня это устраивает. Я еще не решил, применю ли его. Это очень мощный законопроект. Дональд Трамп Президент США

Как уже упоминалось ранее, сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) вместе с 80-ю соавторами недавно представили новый мощный законопроект.

Указанный документ предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на импортируемые товары из стран, покупающих российскую нефть.

Что важно понимать, поддержка этих санкций есть и в Палате представителей, то есть шансы на принятие действительно немалые.