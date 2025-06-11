Трамп планирует тайно отправлять украинцев-мигрантов в Гунтанамо

Согласно данным издания The Washington Post, в ближайшие дни команда президента США Дональда Трампа настроена начать перемещение тысяч незаконно находящихся в Соединенных Штатах иностранцев на военную базу в Гуантанамо. Среди них будут и граждане Украины.
Главные тезисы
- Еще несколько месяцев назад Трамп предупредил, что направит в этот объект до 30 000 мигрантов.
- По всей вероятности, это решение спровоцирует критику со стороны союзников США.
Что известно о решении команды Трампа
Как удалось узнать инсайдерам, речь идет об иностранных гражданах из разных стран.
Анонимные источники также предполагают, что команда Трампа вряд ли сообщит правительствам стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо.
В первую очередь речь пойдет о медицинском обследовании 9 000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо.
Сейчас трудно понять, могут ли эти учреждения разместить 9 000 новых заключенных, что означает значительное увеличение количества мигрантов по сравнению с несколькими сотнями мигрантов, перемещенных на базу и из нее в начале этого года.
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