Трамп планирует тайно отправлять украинцев-мигрантов в Гунтанамо

Согласно данным издания The Washington Post, в ближайшие дни команда президента США Дональда Трампа настроена начать перемещение тысяч незаконно находящихся в Соединенных Штатах иностранцев на военную базу в Гуантанамо. Среди них будут и граждане Украины.

Что известно о решении команды Трампа

Как удалось узнать инсайдерам, речь идет об иностранных гражданах из разных стран.

Среди них сотни из дружественных европейских стран, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей мира, в том числе многие из Гаити. Поделиться

Анонимные источники также предполагают, что команда Трампа вряд ли сообщит правительствам стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо.

В первую очередь речь пойдет о медицинском обследовании 9 000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо.

Сейчас трудно понять, могут ли эти учреждения разместить 9 000 новых заключенных, что означает значительное увеличение количества мигрантов по сравнению с несколькими сотнями мигрантов, перемещенных на базу и из нее в начале этого года.