Дрони завдали ударів по одному з найбільших заводів Росії — відео

Уночі 14 червня невідомі здійснили повітряний напад на один із найбільших хімічних заводів Росії — "Невинномиський Азот". Що важливо розуміти, він знаходиться у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

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З заявою з цього приводу виступив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров.

За словами останнього, відбулося падіння уламків дронів у промзоні міста Невинномиськ.

Владіміров також офіційно підтвердив, щоатака була спрямована на хімічне підприємство "Невинномиський Азот".

Спочатку ставленик Кремля у регіоні повідомив про одного постраждалого, однак згодом уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Місцеві мешканці, які стали очевидцями атаки, публікують у мережі відеодокази атаки дронів.

На них можна побачити, як безпілотники літають над містом, а потім стаються вибухи поблизу підприємства.

Що важливо розуміти, "Невинномиський Азот" — один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку у країні-агресорці РФ.

Саме на цьому заводі розміщені єдині в Росії установки з виробництва метилацетату й оцтової кислоти високої чистоти, а також перше в країні виробництво меламіну.

Окрім того, вказано, що безпілотники атакували підприємство у Самарській області.