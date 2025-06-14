Дрони завдали ударів по одному з найбільших заводів Росії — відео

Уночі 14 червня невідомі здійснили повітряний напад на один із найбільших хімічних заводів Росії — "Невинномиський Азот". Що важливо розуміти, він знаходиться у місті Невинномиськ Ставропольського краю.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, серед цивільного населення ніхто не постраждав.
- Завод “Невинномиський Азот” — важливий виробник азотних добрив та інших хімічних речовин, які використовуються в Росії.
Що відомо про нову “бавовну” в Росії
З заявою з цього приводу виступив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров.
За словами останнього, відбулося падіння уламків дронів у промзоні міста Невинномиськ.
Владіміров також офіційно підтвердив, щоатака була спрямована на хімічне підприємство "Невинномиський Азот".
Спочатку ставленик Кремля у регіоні повідомив про одного постраждалого, однак згодом уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Місцеві мешканці, які стали очевидцями атаки, публікують у мережі відеодокази атаки дронів.
На них можна побачити, як безпілотники літають над містом, а потім стаються вибухи поблизу підприємства.
Що важливо розуміти, "Невинномиський Азот" — один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку у країні-агресорці РФ.
Саме на цьому заводі розміщені єдині в Росії установки з виробництва метилацетату й оцтової кислоти високої чистоти, а також перше в країні виробництво меламіну.
Окрім того, вказано, що безпілотники атакували підприємство у Самарській області.
За даними українських каналів, під ударом могло опинитися або ТОВ «Новокуйбишевський завод каталізаторів», або АТ «Новокуйбишевська нафтохімічна компанія». Інформація уточнюється.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-