Нова атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО

Повітряні Сили ЗСУ
Результати повітряного бою над Україною
Read in English

Протягом ночі 13-14 червня російські загарбники продовжували тероризувати мирні міста та села України, використавши для нового повітряного нападу 58 безпілотників. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 43 з них.

Головні тези:

  • Цього разу ворожі дрони збивали на сході та півночі країни. 
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 9 локаціях.

Результати повітряного бою над Україною

Протягом ночі 13-14 червня противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ключові напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Фонд Путіна може остаточно вичерпатися — коли це станеться
Незабаром Путін стикнеться зі ще більшими проблемами
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США розкрили свій підхід щодо надання Україні систем ППО
Держдеп США
США продовжать надавати Україні системи ППО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран ударив ракетами по штаб-квартирі Збройних сил Ізраїля
Іран посилює терор проти Ізраїля

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?