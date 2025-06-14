Нова атака Росії на Україну — як відпрацювала ППО

Протягом ночі 13-14 червня російські загарбники продовжували тероризувати мирні міста та села України, використавши для нового повітряного нападу 58 безпілотників. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 43 з них.
Головні тези:
- Цього разу ворожі дрони збивали на сході та півночі країни.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 9 локаціях.
Результати повітряного бою над Україною
Протягом ночі 13-14 червня противник атакував 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ключові напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих (уламки) у 5 локаціях.
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