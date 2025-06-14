Новая атака России на Украину — как отработала ПВО

В ночь 13-14 июня российские захватчики продолжали терроризировать мирные города и села Украины, использовав для нового воздушного нападения 58 беспилотников. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 43 из них.

Результаты воздушного боя над Украиной

В течение ночи 13-14 июня противник атаковал 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ключевые направления воздушного удара — Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. Поделиться

Кроме того, указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых (обломки) в 5 локациях.