Украина поразила российские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывается о новых успехах своих воинов за пределами фронта. Как оказалось, бойцы ВСУ смогли успешно атаковать вражеские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ.

Что известно о новых достижениях Сил обороны Украины

Как отмечает Генштаб ВСУ, в рамках снижения возможности страны-агрессорки России по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов была проведена очередная успешная операция в ночь на 14 июня.

Над ее реализацией работали подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Вместе они сильно ударили по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора.

В частности, поражены мощности АО "ННК" в Самарской области РФ. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны. Поделиться

Кроме того, указано, что произошло огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае России.

Что важно понимать, это один из главных производителей базовых компонентов взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне. Поделиться

Кроме того, указано, что результаты атаки уточняются.