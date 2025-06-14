Украина поразила российские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитывается о новых успехах своих воинов за пределами фронта. Как оказалось, бойцы ВСУ смогли успешно атаковать вражеские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ.
Главные тезисы
- Произошло поражение комбината Невинномыск в Ставропольском крае.
- Также под удар попали мощности АО "ННК" в Самарской области России.
Что известно о новых достижениях Сил обороны Украины
Как отмечает Генштаб ВСУ, в рамках снижения возможности страны-агрессорки России по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов была проведена очередная успешная операция в ночь на 14 июня.
Над ее реализацией работали подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Вместе они сильно ударили по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора.
Кроме того, указано, что произошло огневое поражение комбината Невинномысск в Ставропольском крае России.
Что важно понимать, это один из главных производителей базовых компонентов взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.
Кроме того, указано, что результаты атаки уточняются.
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