Україна уразила російські об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила російські об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин

Генштаб ЗСУ
пожежа

Генеральний штаб Збройних сил України звітує про нові успіхи своїх воїнів поза межами фронту. Як виявилося, бійці ЗСУ змогли успішно атакувати ворожі об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин.

Головні тези:

  • Відбулося вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї.
  • Також під удар потрапили потужності АТ "ННК", у Самарській області Росії.

Що відомо про нові досягнення Сил оборони України

Як зазначає Генштаб ЗСУ, у межах зниження спроможностей країни-агресорки Росії з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів була проведена чергова успішна операція у ніч на 14 червня.

Над її реалізацією працювали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Разом вони потужно вдарили по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Зокрема, уражено потужності АТ "ННК", у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Окрім того, вказано, що відбулося вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї Росії.

Що важливо розуміти, це один із головних виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Окрім того, вказано, що результати атаки наразі уточнюються.

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