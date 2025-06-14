Україна уразила російські об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин

Генеральний штаб Збройних сил України звітує про нові успіхи своїх воїнів поза межами фронту. Як виявилося, бійці ЗСУ змогли успішно атакувати ворожі об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин.

Що відомо про нові досягнення Сил оборони України

Як зазначає Генштаб ЗСУ, у межах зниження спроможностей країни-агресорки Росії з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів була проведена чергова успішна операція у ніч на 14 червня.

Над її реалізацією працювали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Разом вони потужно вдарили по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Зокрема, уражено потужності АТ "ННК", у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони. Поширити

Окрім того, вказано, що відбулося вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї Росії.

Що важливо розуміти, це один із головних виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні. Поширити

Окрім того, вказано, що результати атаки наразі уточнюються.