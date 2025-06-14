Україна уразила російські об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин

Генеральний штаб Збройних сил України звітує про нові успіхи своїх воїнів поза межами фронту. Як виявилося, бійці ЗСУ змогли успішно атакувати ворожі об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин.
Головні тези:
- Відбулося вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї.
- Також під удар потрапили потужності АТ "ННК", у Самарській області Росії.
Що відомо про нові досягнення Сил оборони України
Як зазначає Генштаб ЗСУ, у межах зниження спроможностей країни-агресорки Росії з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів була проведена чергова успішна операція у ніч на 14 червня.
Над її реалізацією працювали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Разом вони потужно вдарили по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.
Окрім того, вказано, що відбулося вогневе ураження комбінату Невинномиськ у Ставропольському краї Росії.
Що важливо розуміти, це один із головних виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.
Окрім того, вказано, що результати атаки наразі уточнюються.
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