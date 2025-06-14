Армія РФ невпинно збільшує кількість штурмів на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ невпинно збільшує кількість штурмів на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

14 червня почався 1207 день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що протягом минулої доби на полі бою відбулося 225 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 66 авіаційних ударів.
  • Також ворог здійснив 5174 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.

Втрати армії РФ станом на 14 червня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 002 690 (+1 130) осіб,

  • танків — 10 937 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 22 798 (+7) од,

  • артилерійських систем — 29 157 (+52) од,

  • РСЗВ — 1 417 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 185 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 586 (+79) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 51 928 (+107) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони та три артилерійські засоби російських загарбників.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Могриця, Хотінь, Писарівка Сумської області; Скорики, Гороховатка, Басове Харківської області; Довга Балка, Іванопілля, Полтавка, Новопавлівка, Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Білогір’я, Рівнопілля, Новоандріївка, Степногірськ, Плавні, Приморське Запорізької області; Новоолександрівка Херсонської області.

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