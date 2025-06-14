Армия РФ резко нарастила количество штурмов на фронте

14 июня начался 1207 день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки на поле боя произошло 225 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 66 авиационных ударов.
- Также враг совершил 5174 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня.
Потери армии РФ по состоянию на 14 июня 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 14.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 002 690 (+1 130) человек,
танков — 10 937 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 22 798 (+7) ед,
артиллерийских систем — 29 157 (+52) ед,
РСЗО — 1 417 (+1) ед,
средств ПВО — 1 185 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 586 (+79) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 51 928 (+107) ед.
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и три артиллерийских средства российских захватчиков.
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