У Міноборони обіцяють важливі новини про українську балістику

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що наразі українська балістика є пріоритетом для Міноборони. За його словами, станом на сьогодні не зупиняється активна робота над системами, здатними вражати цілі в глибині ворожої території.
Головні тези:
- Створення української балістики має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі країни.
- Це дасть можливість ЗСУ вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.
Питання створення української балістики — поза чергою
Як зазначив Анатолій Клочко, Україні уже вдалося добитися серйозного прогресу у створенні балістичних ракет власного виробництва.
Заступник міністра оборони також наголосив, що питання української балістики наразі перебуває поза чергою.
Що важливо розуміти, воно має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі країни.
За словами заступника міністра оборони, балістика українського виробництва — це не лише про технології, а й про здатність армії вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.
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