У Міноборони обіцяють важливі новини про українську балістику
Категорія
Технології
Дата публікації

У Міноборони обіцяють важливі новини про українську балістику

Міноборони України
Питання створення української балістики - поза чергою

Заступник міністра оборони Анатолій Клочко наголосив, що наразі українська балістика є пріоритетом для Міноборони. За його словами, станом на сьогодні не зупиняється активна робота над системами, здатними вражати цілі в глибині ворожої території.

Головні тези:

  • Створення української балістики має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі країни.
  • Це дасть можливість ЗСУ вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.

Питання створення української балістики — поза чергою

Як зазначив Анатолій Клочко, Україні уже вдалося добитися серйозного прогресу у створенні балістичних ракет власного виробництва.

Заступник міністра оборони також наголосив, що питання української балістики наразі перебуває поза чергою.

Що важливо розуміти, воно має найвищий рівень пріоритету в оборонному секторі країни.

Дуже багато зроблено, пророблена дуже велика робота. І я скажу так, що і президент уже про це сказав на сьогоднішній день. Ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою, — підкреслив Анатолій Клочко.

За словами заступника міністра оборони, балістика українського виробництва — це не лише про технології, а й про здатність армії вражати стратегічні цілі ворога в глибині його оборони.

Розвиток триває, і вже в найближчий час українське суспільство почує більш конкретні заяви щодо цього озброєння, — додав Клочко.

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