У Міноборони обіцяють важливі новини про українську балістику

Дуже багато зроблено, пророблена дуже велика робота. І я скажу так, що і президент уже про це сказав на сьогоднішній день. Ну, по-перше, приділено більше уваги українській балістиці. Тобто це питання воно сьогодні, знаєте, не перше, друге, трете, а поза чергою, — підкреслив Анатолій Клочко.