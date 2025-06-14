В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян

14 червня у межах домовленостей у Стамбулі був реалізований черговий етап репатріаційних заходів. Україна змогла повернути ще 1200 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема воїнам.
Головні тези:
- Експертизи та ідентифікація тіл будуть проведені спільно слідчими правоохоронних органів та експертними установами МВС.
- Репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур.
Україна продовжує повертати тіла загиблих
Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), уже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Окрім того, КШППВ висловив вдячність за допомогу та залучення до процесу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
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