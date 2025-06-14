В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян

14 червня у межах домовленостей у Стамбулі був реалізований черговий етап репатріаційних заходів. Україна змогла повернути ще 1200 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема воїнам.

Україна продовжує повертати тіла загиблих

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), уже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України. Поширити

Окрім того, КШППВ висловив вдячність за допомогу та залучення до процесу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.