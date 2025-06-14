В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих громадян

КШППВ
Україна продовжує повертати тіла загиблих

14 червня у межах домовленостей у Стамбулі був реалізований черговий етап репатріаційних заходів. Україна змогла повернути ще 1200 тіл, які за твердженням офіційної Москви належать українським громадянам, зокрема воїнам.

Головні тези:

  • Експертизи та ідентифікація тіл будуть проведені спільно слідчими правоохоронних органів та експертними установами МВС.
  • Репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших структур.

Україна продовжує повертати тіла загиблих

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), уже незабаром слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрім того, КШППВ висловив вдячність за допомогу та залучення до процесу Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

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