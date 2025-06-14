ГУР обнаружило и уничтожило российские системы ПВО — видео

Главное управление разведки Украины сообщает, что продолжает успешно уничтожать вражеские силы на временно оккупированных территориях страны. В этот раз под удар украинских разведчиков попали российские "Панцирь", "Бук" и "Имбирь".

ГУР отчитывается о новых успехах на фронте

Как сообщает военная разведка Украины, на этот раз свое мастерство на поле боя демонстрировали специалисты ударных дронов Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Именно они смогли успешно выявить и ликвидировать дорогостоящие системы ПВО российских оккупантов.

Что важно понимать, это происходило на временно оккупированной территории Запорожской области.

В частности, под удар разведчиков попали и были уничтожены вражеские:

ЗРК 9К317М "Бук-М3";

РЛС 9С19 "Имбирь" из состава ЗРК С-300В;

СРГК "Панцирь-С1".

На видео ― потрясающий маневр украинского дрона, уклоняющегося от зенитной ракеты московитов, а также эпизоды успешных огневых поражений систем ПВО оккупантов — сказано в заявлении разведчиков. Поделиться

Кроме того, военная разведка напоминает, что до сих пор есть возможность присоединиться к подразделениям активных действий ГУР МО Украины, прежде всего заполнив соответствующую анкету на сайте ведомства.