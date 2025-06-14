ГУР виявило та знищило російські системи ППО — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР виявило та знищило російські системи ППО — відео

ГУР
ГУР звітує про нові успіхи на фронті

Головне управління розвідки України повідомляє, що продовжує успішно знищувати ворожі сили на тимчасово окупованих територіях країни. Цього разу під удар українських розвідників потрапили російські  “Панцирь”, “Бук” та “Імбірь”. 

Головні тези:

  • Майстри ударних дронів ГУР МО України ліквідували ворожі ЗРК та РЛС.
  • Нове відео демонструє маневри українського дрона та успішні вогневі ураження російських систем ППО.

ГУР звітує про нові успіхи на фронті

Як повідомляє воєнна розвідка України, цього разу свою майстерність на полі бою демонстрували фахівці ударних дронів Департаменту активних дій ГУР МО України.

Саме вони змогли успішно виявити та ліквідувати дороговартісні системи ППО російських окупантів.

Що важливо розуміти, це відбувалося на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, під удар розвідників потрапили та були знищені ворожі:

  • ЗРК 9К317М “Бук-М3”;

  • РЛС 9С19 “Імбірь” зі складу ЗРК С-300В;

  • ЗРГК “Панцирь-С1”.

На відео ― приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів. Полювання триває! — йдеться в заяві розвідників.

Окрім того, воєнна розвідка нагадує, що досі є можливість приєднатись до підрозділів активних дій ГУР МО України — насамперед заповнивши відповідну анкету на сайті відомства.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси російського авіаконструкторського бюро "Туполєв" — джерела
кібератака
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
2700 дронів на місяць. Росія масштабувала виробництво шахедів — ГУР
шахед
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Кіберфахівці ГУР заблокували роботу найбільшого інтернет-провайдера РФ у Сибіру — джерела
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?