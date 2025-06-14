ГУР виявило та знищило російські системи ППО — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що продовжує успішно знищувати ворожі сили на тимчасово окупованих територіях країни. Цього разу під удар українських розвідників потрапили російські “Панцирь”, “Бук” та “Імбірь”.

ГУР звітує про нові успіхи на фронті

Як повідомляє воєнна розвідка України, цього разу свою майстерність на полі бою демонстрували фахівці ударних дронів Департаменту активних дій ГУР МО України.

Саме вони змогли успішно виявити та ліквідувати дороговартісні системи ППО російських окупантів.

Що важливо розуміти, це відбувалося на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, під удар розвідників потрапили та були знищені ворожі:

ЗРК 9К317М “Бук-М3”;

РЛС 9С19 “Імбірь” зі складу ЗРК С-300В;

ЗРГК “Панцирь-С1”.

На відео ― приголомшливий маневр українського дрона, який ухиляється від зенітної ракети московитів, а також епізоди успішних вогневих уражень систем ППО окупантів. Полювання триває! — йдеться в заяві розвідників. Поширити

Окрім того, воєнна розвідка нагадує, що досі є можливість приєднатись до підрозділів активних дій ГУР МО України — насамперед заповнивши відповідну анкету на сайті відомства.