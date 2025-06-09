2700 дронів на місяць. Росія масштабувала виробництво шахедів — ГУР

Росія на місяць виробляє понад 5000 далекобійних дронів, половина з яких є справжніми «Шахедами», інша половина — імітаторами. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Росія масштабувала виробництво шахедів

Станом на кінець травня 2025-го темпи виробництва Росією «Shahed-136/Герань-2» становлять близько 2700 дронів на місяць, йдеться у відповіді пресслужби ГУР.

Темпи виробництва імітаторів ударних БПЛА типу «Гербера» — близько 2500 одиниць.

Нова оцінка темпів виробництва Росією «Шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024-го.

У серпні минулого року співрозмовник Forbes Ukraine у розвідці оцінював темпи виробництва «Шахедів» у 500 дронів на місяць. У грудні 2024-го темпи могли зрости до 2000 БПЛА на місяць, припускав Defense Express.

Дрони-імітатори Росія почала застосовувати проти України разом зі справжніми «Шахедами» з осені 2024 року. Як правило, БПЛА типу «Гербера» зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Дрони-імітатори можуть використовуватися насамперед для збільшення навантаження на українську ППО та для розвідувальних цілей.

Росія наростила дроновий терор від початку 2025-го. З січня по травень ворог запустив по Україні майже 13 тис «Шахедів» та їхніх імітаторів, за підрахунком Forbes Ukraine. Поширити

Темпи атак мали циклічність: місяць — близько 2500 дронів, два місяці — близько 4 тис, знову місяць — 2500 одиниць, місяць — 4 тис.