2700 дронов в месяц. Россия масштабировала производство шахедов — ГУР

Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных дронов, половина из которых являются настоящими «Шахедами», другая половина – имитаторами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
Главные тезисы
- Россия производит более 5000 дальнобойных дронов в месяц, половина из которых являются шахедами.
- Дроны-имитаторы используются для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.
- С начала 2025 года Россия запустила около 13 тысяч дронов типа шахед и их имитаторов против Украины.
Россия масштабировала производство шахедов
По состоянию на конец мая 2025-го темпы производства Россией «Shahed-136/Герань-2» составляют около 2700 дронов в месяц, говорится в ответе пресс-службы ГУР.
Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа «Гербера» — около 2500 единиц.
Новая оценка темпов производства Россией «Шахедов» свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024-го.
В августе прошлого года собеседник Forbes Ukraine в разведке оценивал темпы производства «Шахедов» в 500 дронов в месяц. В декабре 2024-го темпы могли возрасти до 2000 БПЛА в месяц, предполагал Defense Express.
Дроны-имитаторы Россия начала применять против Украины вместе с настоящими «Шахедами» с осени 2024 года. Как правило, БПЛА типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Дроны-имитаторы могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.
Темпы атак имели цикличность: месяц — около 2500 дронов, два месяца — около 4 тыс., снова месяц — 2500 единиц, месяц — 4 тыс.
«Шахеды» в версии 2025-го имеют несколько изменений. Выросло количество китайских электронных элементов в навигационных системах и уменьшилось количество западных. Дроны стали более устойчивыми к средствам РЭБ, возможно решение этой проблемы — турели с искусственным интеллектом.
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