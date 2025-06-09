2700 дронов в месяц. Россия масштабировала производство шахедов — ГУР

Россия в месяц производит более 5000 дальнобойных дронов, половина из которых являются настоящими «Шахедами», другая половина – имитаторами. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Россия масштабировала производство шахедов

По состоянию на конец мая 2025-го темпы производства Россией «Shahed-136/Герань-2» составляют около 2700 дронов в месяц, говорится в ответе пресс-службы ГУР.

Темпы производства имитаторов ударных БПЛА типа «Гербера» — около 2500 единиц.

Новая оценка темпов производства Россией «Шахедов» свидетельствует о пятикратном росте по сравнению с летом 2024-го.

В августе прошлого года собеседник Forbes Ukraine в разведке оценивал темпы производства «Шахедов» в 500 дронов в месяц. В декабре 2024-го темпы могли возрасти до 2000 БПЛА в месяц, предполагал Defense Express.

Дроны-имитаторы Россия начала применять против Украины вместе с настоящими «Шахедами» с осени 2024 года. Как правило, БПЛА типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Дроны-имитаторы могут использоваться прежде всего для увеличения нагрузки на украинскую ПВО и для разведывательных целей.

Россия нарастила дроновый террор с начала 2025-го. С января по май враг запустил по Украине почти 13 тыс «Шахедов» и их имитаторов, по подсчету Forbes Ukraine. Поделиться

Темпы атак имели цикличность: месяц — около 2500 дронов, два месяца — около 4 тыс., снова месяц — 2500 единиц, месяц — 4 тыс.