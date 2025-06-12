Кіберфахівці ГУР заблокували роботу найбільшого інтернет-провайдера РФ у Сибіру — джерела
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Кіберфахівці ГУР заблокували роботу найбільшого інтернет-провайдера РФ у Сибіру — джерела

ГУР
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Джерело:  online.ua

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком" у День Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів провайдера “Оріон Телеком” у Сибіру у День Росії.
  • Провайдер забезпечував зв'язок силовиків та місто з видобутку урану в російському Сибіру.

Кіберфахівці ГУР заблокували роботу російського інтернет-провайдера у Сибіру

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу найбільшого інтернет-провайдера у Сибіру. Компанія забезпечувала зв'язком силовиків та місто з видобутку урану.

За даними джерел, кіберфахівці ГУР за підтримки кіберактивістів провели успішну операцію та паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком".

Його мережі активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану — "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером, повідомив співрозмовник.

Скрин постів росіян

Від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення.

Скрин постів росіян

У місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".

У компанії підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня.

Як стало відомо з джерел у розвідці, у результаті кібератаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів, затерто так звані бекапи. Це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.

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