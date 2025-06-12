Кіберфахівці ГУР заблокували роботу найбільшого інтернет-провайдера РФ у Сибіру — джерела

Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів російського провайдера "Оріон Телеком" у День Росії. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Кіберфахівці ГУР вивели з ладу 370 серверів та 500 комутаторів провайдера “Оріон Телеком” у Сибіру у День Росії.
- Провайдер забезпечував зв'язок силовиків та місто з видобутку урану в російському Сибіру.
Кіберфахівці ГУР заблокували роботу російського інтернет-провайдера у Сибіру
Кіберфахівці ГУР паралізували роботу найбільшого інтернет-провайдера у Сибіру. Компанія забезпечувала зв'язком силовиків та місто з видобутку урану.
Його мережі активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану — "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером, повідомив співрозмовник.
Від самого ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніють скаргами невдоволених росіян, що скаржаться на відсутність інтернету та телебачення.
У місцевих телеграм-групах поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера. "С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні". Лист підписаний активістами хакерської групи "BO Team".
У компанії підтвердили наявність технічних проблем через потужну DDoS-атаку. Обіцяють відновити подачу інтернету до кінця дня.
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