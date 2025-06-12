Киберспециалисты ГУР заблокировали работу крупнейшего интернет-провайдера РФ в Сибири — источники

Киберспециалисты ГУР вывели из строя 370 серверов и 500 коммутаторов российского провайдера Орион Телеком в День России. Об этом сообщили источники в военной разведке.

Киберспециалисты ГУР заблокировали работу российского интернет-провайдера в Сибири

Киберспециалисты ГУР парализовали работу крупнейшего интернет-провайдера в Сибири. Компания обеспечивала связь силовиков и город по добыче урана.

По данным источников, киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивистов провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в российской Сибири "Орион Телеком". Поделиться

Его сети активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана — "Орион Телеком" там был единственным провайдером, сообщил собеседник.

Скрин постов россиян

С самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрят жалобами недовольных россиян, жалующихся на отсутствие интернета и телевидения.

Скрин постов россиян

В местных телеграмм-группах распространяется письмо от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера. "Со праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам помогем. Слава Украине". Письмо подписано активистами хакерской группы "BO Team".

В компании подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают возобновить подачу Интернета до конца дня.