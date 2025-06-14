Українські воїни зупинили наступ армії РФ на Сумщині

14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли зупинити наступ російських загарбників на Сумському напрямку. Що важливо розуміти, наразі бої продовжуються вздовж кордону.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі русскіх. Бої там — вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що ключові бої — це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.

Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль, — підтвердив український лідер. Поширити

Володимир Зеленський також наголосив, що на Луганському напрямку загрозу також вдалося ліквідувати.

Станом на сьогодні точаться важкі бої на напрямку Костянинівки. У ворога була перевага, однак українські воїни просуваються тепер вздовж траси.

Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпровська область — теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає, — зауважив президент. Поширити

Що важливо розуміти, протягом останнього тижня на Південно-слобідському напрямку (Куп'янський, Харківський напрямок) немає втрат позицій.