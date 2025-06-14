Українські воїни зупинили наступ армії РФ на Сумщині

14 червня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України змогли зупинити наступ російських загарбників на Сумському напрямку. Що важливо розуміти, наразі бої продовжуються вздовж кордону.
Головні тези:
- Українським військам вдається успішно тримати оборону на більшості ділянок фронту.
- Головні бої - це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Глава держави звертає увагу на те, що ключові бої — це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.
Володимир Зеленський також наголосив, що на Луганському напрямку загрозу також вдалося ліквідувати.
Станом на сьогодні точаться важкі бої на напрямку Костянинівки. У ворога була перевага, однак українські воїни просуваються тепер вздовж траси.
Що важливо розуміти, протягом останнього тижня на Південно-слобідському напрямку (Куп'янський, Харківський напрямок) немає втрат позицій.
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