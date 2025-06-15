Миллионы людей вышли на протесты против Трампа — фото та видео

Разные города США охватили сотни масштабных акций протеста, в рамках которых американцы выражают свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа и его администрации. Демонстрации проходят под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), а их участники критикуют злоупотребление Трампа своими полномочиями.

Протесты в США набирают обороты

Организаторы акций протеста утверждают, что к ним уже присоединились "миллионы" американцев, а также граждан других стран.

Митинг в Атланте, рассчитанный на 5000 человек, быстро достиг своего предела, и тысячи человек собрались за барьерами, чтобы послушать ораторов перед зданием Капитолия штата. По оценкам чиновников в Сиэтле, более 70 тысяч человек приняли участие в крупнейшем митинге в центре города. Поделиться

Фото: facebook.com/FightforaUnion

Власти на местах постоянно призывают протестующих к спокойствию, а также пытаются запугать людей привлечением Национальной гвардии США к разгону демонстраций.

Драки происходили редко. Полиция в Лос-Анджелесе, где неделей ранее вспыхнули протесты из-за федеральных рейдов против иммигрантов, применила слезоточивый газ и средства для контроля толпы, чтобы разогнать протестующих после окончания мероприятия. Поделиться

Фото: facebook.com/FightforaUnion

Что важно понимать, это уже не первый раз, когда против политики Дональда Трампа и его команды устраивают десятки более мелких акций протеста вместо одной большой.