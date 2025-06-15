Миллионы людей вышли на протесты против Трампа — фото та видео

Разные города США охватили сотни масштабных акций протеста, в рамках которых американцы выражают свое несогласие с политикой президента Дональда Трампа и его администрации. Демонстрации проходят под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), а их участники критикуют злоупотребление Трампа своими полномочиями.
Главные тезисы
- Митинг в Сиэтле, на который пришло более 70 тысяч человек, стал самым большим в центре города.
- Власти пытаются запугать протестующих с помощью Нацгвардии и полиции.
Протесты в США набирают обороты
Организаторы акций протеста утверждают, что к ним уже присоединились "миллионы" американцев, а также граждан других стран.
Власти на местах постоянно призывают протестующих к спокойствию, а также пытаются запугать людей привлечением Национальной гвардии США к разгону демонстраций.
Что важно понимать, это уже не первый раз, когда против политики Дональда Трампа и его команды устраивают десятки более мелких акций протеста вместо одной большой.
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