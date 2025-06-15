"Это не ошибка". Пентагон опозорился из-за изображения флага РФ

Американское Министерство обороны шокировало людей в разных уголках мира, опубликовав поздравления с Днем флага США. Так, на официальном аккаунте Пентагона обнародовали открытку, на которой можно рассмотреть "русские флаги".
Главные тезисы
- Минобороны США спровоцировало волну критики в свой адрес.
- Команда Пита Хегсета пока не отреагировала на жалобы американцев и украинцев.
Пентагон снова попал в скандал
Журналисты обратили внимание на то, что на странице Минобороны на Х было опубликовано поздравление с Днем флага и призыв почтить "символ нашей страны и объединяющие нас звезды и полосы".
Ни журналисты, ни пользователи сети не смогли проигнорировать тот факт, что один из элементов на изображении — красная и белая полосы с обеих сторон звезд — очень сильно напоминает флаг России.
Как отреагировали пользователи сети:
В изображениях такого уровня ничего ошибичного не бывает. Изображение — это символы. Сивмолы — это коды. Коды сознания. То есть, истеблишмент США (или его закулисные кукловоды) ясно объявили, что раха (РФ — ред.) — это их союзник. Или даже они — одно целое с рахой;
США решили войти в состав России?;
Хегсет (глава Минобороны США — ред.) отрабатывает 30 серебряников;
Один Народ;
Это не ошибка, а сознательный месседж. На таком уровне подобных ляпов не делают;
Те, кто это сделал, четко понимали, что они делают, и так, америку захватил путин, и сейчас это ему хочется показать, хоть как-то: смотрите, партнеры, целый презик США — мой агент.
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