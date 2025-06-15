"Это не ошибка". Пентагон опозорился из-за изображения флага РФ
Категория
Мир
Дата публикации

"Это не ошибка". Пентагон опозорился из-за изображения флага РФ

Пентагон снова попал в скандал
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Источник:  online.ua

Американское Министерство обороны шокировало людей в разных уголках мира, опубликовав поздравления с Днем флага США. Так, на официальном аккаунте Пентагона обнародовали открытку, на которой можно рассмотреть "русские флаги".

Главные тезисы

  • Минобороны США спровоцировало волну критики в свой адрес.
  • Команда Пита Хегсета пока не отреагировала на жалобы американцев и украинцев.

Пентагон снова попал в скандал

Журналисты обратили внимание на то, что на странице Минобороны на Х было опубликовано поздравление с Днем флага и призыв почтить "символ нашей страны и объединяющие нас звезды и полосы".

Поднимая флаг нашей страны и размышляя над олицетворяющими его ценностями, празднуем свободу, мужество и стойкость, которые делают нашу страну величественной, — сказано в официальном заявлении.

Ни журналисты, ни пользователи сети не смогли проигнорировать тот факт, что один из элементов на изображении — красная и белая полосы с обеих сторон звезд — очень сильно напоминает флаг России.

Так сложилось, потому что между полосами оставили промежуток, который на синем фоне выдается частью "российского флага". Это можно заметить, только если умышленно увеличить изображение.

Как отреагировали пользователи сети:

  • В изображениях такого уровня ничего ошибичного не бывает. Изображение — это символы. Сивмолы — это коды. Коды сознания. То есть, истеблишмент США (или его закулисные кукловоды) ясно объявили, что раха (РФ — ред.) — это их союзник. Или даже они — одно целое с рахой;

  • США решили войти в состав России?;

  • Хегсет (глава Минобороны США — ред.) отрабатывает 30 серебряников;

  • Один Народ;

  • Это не ошибка, а сознательный месседж. На таком уровне подобных ляпов не делают;

  • Те, кто это сделал, четко понимали, что они делают, и так, америку захватил путин, и сейчас это ему хочется показать, хоть как-то: смотрите, партнеры, целый презик США — мой агент.

Фото: скриншот

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