Генштаб ВСУ сообщает о многочисленных потерях армии РФ

Только за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1170 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины обезвредили 6 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, а также 89 единиц автомобильной техники.
Главные тезисы
- Начался 1208-й день полномасштабной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки произошло 203 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 15 июня 2025 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 003 860 (+1 170) человек,
боевых бронированных машин — 22 804 (+6) ед,
артиллерийских систем — 29 190 (+33) ед,
РСЗО — 1 418 (+1) ед,
средств ПВО — 1 186 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 709 (+123) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 52 017 (+89) ед,
специальной техники — 3915 (+1).
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект армии РФ.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 78 управляемых бомб.
Более того, россияне совершили 5367 обстрелов, а для атак использовали 3145 дронов-камикадзе.
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