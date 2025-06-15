Генштаб ВСУ сообщает о многочисленных потерях армии РФ

Только за прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1170 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины обезвредили 6 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, а также 89 единиц автомобильной техники.

Потери армии РФ по состоянию на 15 июня 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 003 860 (+1 170) человек,

боевых бронированных машин — 22 804 (+6) ед,

артиллерийских систем — 29 190 (+33) ед,

РСЗО — 1 418 (+1) ед,

средств ПВО — 1 186 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 40 709 (+123) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 52 017 (+89) ед,

специальной техники — 3915 (+1).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект армии РФ.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 78 управляемых бомб.