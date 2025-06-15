ПВО обезвредила 167 воздушных целей во время новой атаки РФ

Ночью 14-15 июня защитники украинского неба отражали воздушное нападение российских захватчиков. Что важно понимать, на этот раз враг использовал для атаки 194 средства, большинство из которых силы ПВО смогли успешно обезвредить.
Главные тезисы
- Основное направление удара – Полтавщина, город Кременчуг.
- Произошло падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
Новая атака РФ на Украину — что известно
На этот раз российские захватчики совершали воздушное нападение:
183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ;
2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской обл. — РФ;
1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской обл. — РФ;
4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской обл. — РФ;
4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Что важно понимать, главное направление удара — Полтавщина, город Кременчуг/
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 — локационно потеряны/подавлены РЭБ;
2 аэробалистические Х-47М2 "Кинжал";
3 крылатые ракеты "Искандер-К";
3 крылатые ракеты "Калибр".
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях.
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