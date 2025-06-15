ППО знешкодила 167 повітряних цілей під час нової атаки РФ

Уночі 14-15 червня оборонці українського неба відбивали повітряний напад російських загарбників. Що важливо розуміти, цього разу ворог використав для атаки 194 засоби, більшість з яких сили ППО змогли успішно знешкодити.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.
- Відбулося падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
Цього разу російські загарбники здійснювали повітряний напад:
183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;
2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Астраханської обл. — РФ;
1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. — РФ;
4 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Ростовської обл. — РФ;
4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Полтавщина, місто Кременчук!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
2 аеробалістичні Х-47М2 "Кинджал";
3 крилаті ракети "Іскандер-К";
3 крилаті ракети "Калібр".
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих (уламки) у 6 локаціях.
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