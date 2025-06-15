Росія атакувала Херсонщину й Донеччину — є загибла та поранені

Протягом 14 червня російські окупанти продовжували тероризувати Херсонську область. Внаслідок їхніх дій загинула одна людина та ще одна була поранена. Також повідомляється про постраждалих внаслідок атак РФ на Донеччині.

Росія продовжує вбивати мирних українців

Про ситуацію в області розповіла пресслужба Херсонської ОВА.

За словами місцевої влади, армія РФ завдавала ударів по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків.

Окрім того, російські загарбники понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

У Донецькій області двоє мирних мешканців дістали поранення — у Покровську та Мирнограді.

Варто також зазначити, що вночі 15 червня армія РФ здійснила нову масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Цього разу у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Окрім того, повідомляється про пошкодження приватного житлового будинку, авто та лінії електропередач.

Через атаки росіян та падіння уламків спалахнули пожежі.