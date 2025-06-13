"Повинні готуватися". Пісторіус попередив Україну про плани США

Очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус публічно закликав готуватись до того, що команда американського лідера Дональда Трампа поступово відмовлятиметься від участі у європейській обороні та підтримці України.

Україна може остаточно залишитися без допомоги США

За словами німецького міністра, він вважає цілком імовірним сценарієм зменшення американської військової підтримки для Європи та України.

На цьом тлі Пісторіус закликав офіційні Київ та Брюссель готуватися до найгіршого розвитку подій:

Це так. Так і буде, і ми маємо готуватись до цього, — заявив він, реагуючи на запитання представників ЗМІ. Поширити

Борис Пісторіус наголосив, що наразі важливо стежити за тим, наскільки скоротиться американська військова підтримка для України та чи зможуть європейці компенсувати її.

Що важливо розуміти, під час візиту до Києва 12 червня міністр оборони ФРН публічно анонсував збільшення військової допомоги Німеччини для України на 1,9 млрд євро.

Попри це, він чітко дав зрозуміти, що надання ЗСУ далекобійних крилатих ракет Taurus наразі не обговорюється.