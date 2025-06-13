"Должны готовиться". Писториус предупредил Украину о планах США

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус публично призвал готовиться к тому, что команда американского лидера Дональда Трампа будет постепенно отказываться от участия в европейской обороне и поддержке Украины.

Украина может окончательно остаться без помощи США

По словам немецкого министра, он считает вполне вероятным сценарием уменьшения американской военной поддержки для Европы и Украины.

На этом фоне Писториус призвал официальные Киев и Брюссель готовиться к худшему развитию событий:

Это так. Так и будет, и мы должны готовиться к этому, — заявил он, реагируя на вопросы представителей СМИ. Поделиться

Борис Писториус отметил, что важно следить за тем, насколько сократится американская военная поддержка для Украины и смогут ли европейцы компенсировать ее.

Что важно понимать, во время визита в Киев 12 июня министр обороны ФРГ публично анонсировал увеличение военной помощи Германии для Украины на 1,9 млрд евро.

Несмотря на это, он четко дал понять, что предоставление ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus пока не обсуждается.