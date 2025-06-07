Представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин начал жаловаться немецким парламентариям на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который якобы во время визита к президенту США "искажал историю".

В Госдуме РФ снова набросились на Мерца

Володин начал цинично врать, что Мерц "позволил себе исказить историю, забыв, кто действительно освободил мир от нацизма":

Фридриху Мерцу следовало бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке, – заявил приспешник Путина. Поделиться

Более того, Володин назвал на этом фоне "особо циничными" высказывания Мерца в поддержку Украины, противостоящей российскому вторжению.

Российский политик возмущен тем фактом, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет в Украине.

По убеждению последнего, таким образом, Берлин все больше вовлекается в военные действия против России.