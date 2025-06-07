Представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин начал жаловаться немецким парламентариям на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который якобы во время визита к президенту США "искажал историю".
Главные тезисы
- Володин требует от Мерца "освежить память и перечитать исторические источники".
- Российский политик возмущен высказываниями Мерца в поддержку Украины.
В Госдуме РФ снова набросились на Мерца
Володин начал цинично врать, что Мерц "позволил себе исказить историю, забыв, кто действительно освободил мир от нацизма":
Более того, Володин назвал на этом фоне "особо циничными" высказывания Мерца в поддержку Украины, противостоящей российскому вторжению.
Российский политик возмущен тем фактом, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет в Украине.
По убеждению последнего, таким образом, Берлин все больше вовлекается в военные действия против России.
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