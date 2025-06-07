Кремль свирепствует из-за заявления Мерца об СССР и Второй мировой.
Категория
Политика
Дата публикации

Кремль свирепствует из-за заявления Мерца об СССР и Второй мировой.

В Госдуме РФ снова набросились на Мерца
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель Госдумы РФ Вячеслав Володин начал жаловаться немецким парламентариям на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который якобы во время визита к президенту США "искажал историю".

Главные тезисы

  • Володин требует от Мерца "освежить память и перечитать исторические источники".
  • Российский политик возмущен высказываниями Мерца в поддержку Украины.

В Госдуме РФ снова набросились на Мерца

Володин начал цинично врать, что Мерц "позволил себе исказить историю, забыв, кто действительно освободил мир от нацизма":

Фридриху Мерцу следовало бы освежить память, перечитать учебники истории и заявления глав государств, которые участвовали в войне против фашизма. Прошу пригласить канцлера ФРГ в Бундестаг для ознакомления с тем, что написано на стенах Рейхстага и на каком языке, – заявил приспешник Путина.

Более того, Володин назвал на этом фоне "особо циничными" высказывания Мерца в поддержку Украины, противостоящей российскому вторжению.

Российский политик возмущен тем фактом, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет в Украине.

По убеждению последнего, таким образом, Берлин все больше вовлекается в военные действия против России.

К чему это может привести Вы сами понимаете… Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновение между нашими странами. Если это произойдет – мы готовы, – цинично заявил Володин.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики назвали главную цель летнего наступления России
Чего ждать от РФ во время нового наступления
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России по Харькову — спасатели ищут под завалами предприятия 6 работников
Харьковская областная прокуратура
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области — есть погибшие
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?