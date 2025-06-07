Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін почав скаржитися німецьким парламентарям на канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який нібито під час візиту до президента США “викривлював історію”.

У Держдумі РФ знову накинулися на Мерца

Володін почав цинічно брехати, що Мерц "дозволив собі спотворити історію, забувши, хто насправді звільнив світ від нацизму":

Фрідріху Мерцу варто було б освіжити пам'ять, перечитати підручники історії та заяви тих глав держав, які брали участь у війні проти фашизму. Прошу запросити канцлера ФРН у Бундестаг для ознайомлення з тим, що написано на стінах Рейхстагу і якою мовою, — заявив поплічник Путіна. Поширити

Ба більше, Володін назвав на цьому тлі "особливо цинічними" висловлювання Мерца на підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню.

Російський політик обурений тим фактом, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет в Україні.

На переконання останнього, таким чином Берлін все більше втягується у військові дії проти Росії.