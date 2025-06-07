Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін почав скаржитися німецьким парламентарям на канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який нібито під час візиту до президента США “викривлював історію”.
Головні тези:
- Володін вимагає від Мерца “освіжити пам'ять та перечитати історичні джерела”.
- Російський політик обурений висловлюваннями Мерца на підтримку України.
У Держдумі РФ знову накинулися на Мерца
Володін почав цинічно брехати, що Мерц "дозволив собі спотворити історію, забувши, хто насправді звільнив світ від нацизму":
Ба більше, Володін назвав на цьому тлі "особливо цинічними" висловлювання Мерца на підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню.
Російський політик обурений тим фактом, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет в Україні.
На переконання останнього, таким чином Берлін все більше втягується у військові дії проти Росії.
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