Кремль лютує через заяву Мерца про СРСР та Другу світову
Категорія
Політика
Дата публікації

Кремль лютує через заяву Мерца про СРСР та Другу світову

У Держдумі РФ знову накинулися на Мерца
Джерело:  online.ua

Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін почав скаржитися німецьким парламентарям на канцлера ФРН Фрідріха Мерца, який нібито під час візиту до президента США “викривлював історію”.

Головні тези:

  • Володін вимагає від Мерца “освіжити пам'ять та перечитати історичні джерела”.
  • Російський політик обурений висловлюваннями Мерца на підтримку України.

У Держдумі РФ знову накинулися на Мерца

Володін почав цинічно брехати, що Мерц "дозволив собі спотворити історію, забувши, хто насправді звільнив світ від нацизму":

Фрідріху Мерцу варто було б освіжити пам'ять, перечитати підручники історії та заяви тих глав держав, які брали участь у війні проти фашизму. Прошу запросити канцлера ФРН у Бундестаг для ознайомлення з тим, що написано на стінах Рейхстагу і якою мовою, — заявив поплічник Путіна.

Ба більше, Володін назвав на цьому тлі "особливо цинічними" висловлювання Мерца на підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню.

Російський політик обурений тим фактом, що уряд Німеччини планує розгорнути виробництво ракет в Україні.

На переконання останнього, таким чином Берлін все більше втягується у військові дії проти Росії.

До чого це може призвести, Ви самі розумієте… Сьогоднішня правляча верхівка Німеччини створює передумови до загострення ситуації, провокує зіткнення між нашими країнами. Якщо це станеться — ми готові, — цинічно заявив Володін.

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