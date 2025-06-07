Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини — є загиблі

Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові регіони Донеччини. Від ворожих обстрілів 7 червня загинули троє осіб, ще одна людина отримала поранення.
Головні тези:
- Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові регіони Донеччини, що призводить до загибелі та руйнацій.
- За останні дані, внаслідок обстрілів 7 червня загинули 3 людини, а ще одна отримала поранення.
Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини: є жертви
Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкодило господарчу споруду.
Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади.
Очільник Донеччини закликав усіх мешканців бути відповідальними та вчасно евакуюватися.
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