Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини — є загиблі

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові регіони Донеччини. Від ворожих обстрілів 7 червня загинули троє осіб, ще одна людина отримала поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти продовжують обстрілювати прифронтові регіони Донеччини, що призводить до загибелі та руйнацій.
  • За останні дані, внаслідок обстрілів 7 червня загинули 3 людини, а ще одна отримала поранення.

Росія обстріляла прифронтові громади Донеччини: є жертви

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. У Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще 1 загибла — у Костянтинівці.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА

Також поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкодило господарчу споруду.

Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади.

Очільник Донеччини закликав усіх мешканців бути відповідальними та вчасно евакуюватися.

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