Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области — есть погибшие

Российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые регионы Донбасса. От вражеских обстрелов 7 июня погибли три человека, еще один человек получил ранения.
Главные тезисы
- Российские оккупанты обстреливают прифронтовые регионы Донбасса, приводя к гибели людей и разрушениям населенных пунктов.
- 7 июня в результате обстрелов трое человек погибли, один получил ранения. Среди жертв жительницы Яблоновки Ильиновской громады и Константиновки.
- Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал жителей к ответственности и своевременной эвакуации.
Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области: есть жертвы
Об этом в Facebook сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Также ранение получил житель Покровска — там FPV-дроном повредило хозяйственное сооружение.
Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцев Лиманской общины.
Руководитель Донбасса призвал всех жителей быть ответственными и своевременно эвакуироваться.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-