Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области — есть погибшие

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
Читати українською

Российские оккупанты продолжают обстреливать прифронтовые регионы Донбасса. От вражеских обстрелов 7 июня погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты обстреливают прифронтовые регионы Донбасса, приводя к гибели людей и разрушениям населенных пунктов.
  • 7 июня в результате обстрелов трое человек погибли, один получил ранения. Среди жертв жительницы Яблоновки Ильиновской громады и Константиновки.
  • Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал жителей к ответственности и своевременной эвакуации.

Россия обстреляла прифронтовые громады Донецкой области: есть жертвы

Об этом в Facebook сообщает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донеччины. В Яблоновке Ильиновской громады россияне убили двух человек и повредили 2 дома. Еще одна погибшая — в Константиновке.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Также ранение получил житель Покровска — там FPV-дроном повредило хозяйственное сооружение.

Кроме того, удалось установить информацию о погибшей накануне жительнице Рубцев Лиманской общины.

Руководитель Донбасса призвал всех жителей быть ответственными и своевременно эвакуироваться.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ выбили армию РФ из Песчаного в Донецкой области
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
На Донетчине и Херсонщине снова гибнут люди из-за атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне убили 2 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Херсонская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских украинцев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?