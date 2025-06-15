Россия атаковала Херсонщину и Донетчину — есть жертвы

В течение 14 июня российские оккупанты продолжали терроризировать Херсонскую область. В результате их действий погиб один человек и еще один был ранен. Также сообщается о пострадавших в результате атак РФ в Донецкой области.

Россия продолжает убивать мирных украинцев

О ситуации в области рассказала пресс-служба Херсонской ОВА.

По словам местных властей, армия РФ наносила удары по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 10 частных домов.

Кроме того, российские захватчики повредили сотовую башню, газопроводы, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В Донецкой области двое мирных жителей получили ранения — в Покровске и Мирнограде.

Стоит отметить, что ночью 15 июня армия РФ совершила новую массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.

В этот раз в общине под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Кроме того, сообщается о повреждении частного жилого дома, авто и линий электропередач.

Из-за атак россиян и падения обломков вспыхнули пожары.