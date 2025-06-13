Россия готовит стратегические резервы для новых вторжений

Страна-агрессор РФ уже начала готовить стратегические резервы для развертывания боевых операций не только против Украины. Об этом международное сообщество предупредил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига раскрыл планы Путина

С важным предупреждением по этому поводу украинский дипломат выступил на форуме GLOBSEC-2025 в Праге.

По его словам, украинские разведчики смогли узнать, что Россия начала готовить стратегические резервы, что означает планы боевых операций не только в Украине.

Союзникам нужна полная дипломатическая мобилизация для остановки войны. Это вопрос не только Украины. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Украинский дипломат напомнил, что нелегитимный президент России Владимир Путин понимает только язык силы.

На этом фоне глава дипломатического ведомства призвал мир к усилению санкций.

По мнению Андрея Сибиги, крайне важно использовать их как экономическое оружие против РФ.

Глава МИД Украины предлагает союзникам Киева снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 долларов.

Кроме того, дипломат призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность уже сейчас.