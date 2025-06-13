ЕС передал Украине новый масштабный транш помощи

13 июня официально стало известно, что Европейский Союз передал Украине еще 1 млрд. евро за счет российских активов. Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмигаль.
Главные тезисы
- Это уже пятый транш макрофинансовой помощи в рамках инициативы ERA.
- Правительство направит полученные средства на ключевые расходы государственного бюджета.
Что известно о новом транше от ЕС
Глава Кабмина обращает внимание на то, что это уже пятый транш макрофинансовой помощи от официального Брюсселя в рамках инициативы ERA.
Денис Шмигаль официально подтвердил, что полученные средства правительство намерено направить на ключевые расходы государственного бюджета.
Что важно понимать, в общей сложности по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро.
Как уже упоминалось ранее, Украина и Японское агентство JICA в июне подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA.
По словам Шмыгаля, эти кредитные средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.
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