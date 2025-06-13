ЕС передал Украине новый масштабный транш помощи
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС передал Украине новый масштабный транш помощи

Денис Шмыгаль
Что известно о новом транше от ЕС
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13 июня официально стало известно, что Европейский Союз передал Украине еще 1 млрд. евро за счет российских активов. Об этом заявил глава Кабинета Министров Денис Шмигаль.

Главные тезисы

  • Это уже пятый транш макрофинансовой помощи в рамках инициативы ERA.
  • Правительство направит полученные средства на ключевые расходы государственного бюджета.

Что известно о новом транше от ЕС

Украина получила от ЕС еще 1 млрд. евро за счет российских активов.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Глава Кабмина обращает внимание на то, что это уже пятый транш макрофинансовой помощи от официального Брюсселя в рамках инициативы ERA.

Денис Шмигаль официально подтвердил, что полученные средства правительство намерено направить на ключевые расходы государственного бюджета.

Что важно понимать, в общей сложности по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро.

Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов России. Благодарим наших партнеров за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки, — подчеркнул премьер-министр.

Фото: скриншот

Как уже упоминалось ранее, Украина и Японское агентство JICA в июне подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA.

По словам Шмыгаля, эти кредитные средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации.

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