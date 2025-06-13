ЄС надав Україні новий масштабний транш допомоги

13 червня офіційно стало відомо, що Європейський Союз передав Україні ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів. Про це заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги в рамках ініціативи ERA.
- Уряд спрямує отримані кошти на ключові видатки державного бюджету.
Що відомо про новий транш від ЄС
Очільник Кабміну звертає увагу на те, що це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від офіційного Брюсселю в межах ініціативи ERA.
Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що отримані кошти уряд має намір спрямувати на ключові видатки державного бюджету.
Що важливо розуміти, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро.
Як уже згадувалося раніше, Україна та Японське агентство JICA у червні підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA.
За словами Шмигаля, ці кредитні кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.
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