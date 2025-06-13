ЄС надав Україні новий масштабний транш допомоги

13 червня офіційно стало відомо, що Європейський Союз передав Україні ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів. Про це заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Що відомо про новий транш від ЄС

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів. Денис Шмигаль Прем'єр-мінстр України

Очільник Кабміну звертає увагу на те, що це вже пʼятий транш макрофінансової допомоги від офіційного Брюсселю в межах ініціативи ERA.

Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що отримані кошти уряд має намір спрямувати на ключові видатки державного бюджету.

Що важливо розуміти, загалом за ініціативою ERA Україна отримала від Європейського Союзу вже 7 млрд євро.

Цей ресурс забезпечений доходами від використання знерухомлених активів рф. Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки, — наголосив прем'єр-мінстр. Поширити

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Як уже згадувалося раніше, Україна та Японське агентство JICA у червні підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою ERA.

За словами Шмигаля, ці кредитні кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Російської Федерації.