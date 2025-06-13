Росія готує стратегічні резерви для нових вторгнень
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія готує стратегічні резерви для нових вторгнень

МЗС України
Сибіга розкрив плани Путіна

Країна-агресорка РФ уже розпочала готувати стратегічні резерви для розгортання бойовий операцій не лише проти України. Про це міжнародну спільноту попередив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Головні тези:

  • Український дипломат закликав до дипломатичної мобілізації.
  • Також вкрай важливим є посилення санкцій проти країни-агресорки.

Сибіга розкрив плани Путіна

З важливим попередженням з цього приводу український дипломат виступив під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі.

За його словами, українські розвідники змогли дізнатися, що Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні.

Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Український дипломат нагадав, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.

На цього тлі глава дипломатичного відомства закликав світ до вчасного посилення санкцій.

На переконання Андрія Сибіги, вкрай важливо використовувати їх як економічну зброю проти РФ.

Глава МЗС України пропонує союзникам Києва знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів.

Окрім того, дипломат закликав інвестувати в українську оборонну промисловість вже зараз.

Ми ще не повністю задіяли потенціал і маємо дефіцит, який дозволить збільшити наш оборонний сектор приблизно на 15 млрд дол.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Повинні готуватися". Пісторіус попередив Україну про плани США
Україна може остаточно залишитися без допомоги США
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Забирайся до біса!". Конгрес США повстав проти глави Пентагона
Гегсет знову потрапив під шквал критики
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС надав Україні новий масштабний транш допомоги
Денис Шмигаль
Що відомо про новий транш від ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?