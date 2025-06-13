Росія готує стратегічні резерви для нових вторгнень

Країна-агресорка РФ уже розпочала готувати стратегічні резерви для розгортання бойовий операцій не лише проти України. Про це міжнародну спільноту попередив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга розкрив плани Путіна

З важливим попередженням з цього приводу український дипломат виступив під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі.

За його словами, українські розвідники змогли дізнатися, що Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні.

Союзникам потрібна повна дипломатична мобілізація для зупинення цієї війни. Це питання не тільки України. Андрій Сибіга Глава МЗС України

Український дипломат нагадав, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.

На цього тлі глава дипломатичного відомства закликав світ до вчасного посилення санкцій.

На переконання Андрія Сибіги, вкрай важливо використовувати їх як економічну зброю проти РФ.

Глава МЗС України пропонує союзникам Києва знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів.

Окрім того, дипломат закликав інвестувати в українську оборонну промисловість вже зараз.