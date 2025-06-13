"Забирайся до біса!". Конгрес США повстав проти глави Пентагона

Американський конгресмен-демократ Салуд Карбахал не приховує своє обурення рішеннями та діями міністра оборони США Піта Гегсета. Так, під час засідання комітету Палати представників з питань збройних сил він назвав очільника Пентагона таким, що “ганьбить” Штати та закликав його подати у відставку.

Гегсет знову потрапив під шквал критики

Нова публічна сварка закінчилися тим, що Карбахал назвав главу Пентагона "ганьбою для країни" і закликав "забиратися до біса" з Міноборони США.

Окрім того, демократ змусив Гегсета відповісти на багато важливих питань.

У центрі уваги конгресмена було розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витік секретних даних з чату Signal, а також загарбницька війна Росії проти України.

Також Карбахал вирішив поцікавитися у Гегсета, чи вважає він політичну лояльність Трампу обов'язковою умовою для служби в армії, той відповів: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".

Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід піти, просто забирайся до біса і дозволь комусь компетентному очолити це відомство, — заявив Карбахал. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно міністр оборони США відповідав на серію незручних питань у Сенаті, зокрема щодо російської агресії проти України.