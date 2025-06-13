"Забирайся до біса!". Конгрес США повстав проти глави Пентагона
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"Забирайся до біса!". Конгрес США повстав проти глави Пентагона

Гегсет знову потрапив під шквал критики
Джерело:  Axios

Американський конгресмен-демократ Салуд Карбахал не приховує своє обурення рішеннями та діями міністра оборони США Піта Гегсета. Так, під час засідання комітету Палати представників з питань збройних сил він назвав очільника Пентагона таким, що “ганьбить” Штати та закликав його подати у відставку.

Головні тези:

  • Конгрес США дав зрозуміти, що не збирається терпіти некомпетентність Гегсета.
  • Члени Конгресу з обох партій уже закликали його відмовитися від посади.

Гегсет знову потрапив під шквал критики

Нова публічна сварка закінчилися тим, що Карбахал назвав главу Пентагона "ганьбою для країни" і закликав "забиратися до біса" з Міноборони США.

Окрім того, демократ змусив Гегсета відповісти на багато важливих питань.

У центрі уваги конгресмена було розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витік секретних даних з чату Signal, а також загарбницька війна Росії проти України.

Також Карбахал вирішив поцікавитися у Гегсета, чи вважає він політичну лояльність Трампу обов'язковою умовою для служби в армії, той відповів: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".

Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід піти, просто забирайся до біса і дозволь комусь компетентному очолити це відомство, — заявив Карбахал.

Що важливо розуміти, нещодавно міністр оборони США відповідав на серію незручних питань у Сенаті, зокрема щодо російської агресії проти України.

Напередодні Гегсет офіційно підтвердив, що команда Трампа планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

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