"Забирайся до біса!". Конгрес США повстав проти глави Пентагона

Американський конгресмен-демократ Салуд Карбахал не приховує своє обурення рішеннями та діями міністра оборони США Піта Гегсета. Так, під час засідання комітету Палати представників з питань збройних сил він назвав очільника Пентагона таким, що “ганьбить” Штати та закликав його подати у відставку.
Головні тези:
- Конгрес США дав зрозуміти, що не збирається терпіти некомпетентність Гегсета.
- Члени Конгресу з обох партій уже закликали його відмовитися від посади.
Гегсет знову потрапив під шквал критики
Нова публічна сварка закінчилися тим, що Карбахал назвав главу Пентагона "ганьбою для країни" і закликав "забиратися до біса" з Міноборони США.
Окрім того, демократ змусив Гегсета відповісти на багато важливих питань.
У центрі уваги конгресмена було розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витік секретних даних з чату Signal, а також загарбницька війна Росії проти України.
Також Карбахал вирішив поцікавитися у Гегсета, чи вважає він політичну лояльність Трампу обов'язковою умовою для служби в армії, той відповів: "Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання".
Що важливо розуміти, нещодавно міністр оборони США відповідав на серію незручних питань у Сенаті, зокрема щодо російської агресії проти України.
Напередодні Гегсет офіційно підтвердив, що команда Трампа планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.
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