Офіційний Пекін заявив про "рішуче незадоволення" заявами глави Міноборони США Піта Гегсета під час оборонного форуму в Сінгапурі. Як відомо, останній попередив світ про загрозу з боку Китаю, зокрема щодо вторгнення на Тайвань

Між Китаєм та США спалахнув новий конфлікт

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.

Китайські дипломати обурилися, що під час виступу на безпековому форумі Гегсет назвав реальною "загрозу, яку становить Китай".

За словами глави Пентагону, будь-яка спроба КНР захопити Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу".

На цьому тлі Гегсет закликав азійські держави більше витрачати на оборону.

Реагуючи на ці заяви, Китай звинуватив главу Пентагону в дискредитації офіційного Пекіну та "провокаційній і підбурливій політиці".

Насправді саме США є справжньою гегемоністською державою у світі та найбільшим чинником, що підриває мир і стабільність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, — заявили у МЗС Китаю. Поширити

Окрім того, Пекін закликав Гегсета та США "не грати з вогнем" і не втручатись у питання Тайваню, який Пекін вважає своєю частиною.