"Не грайте з вогнем". Китай публічно пригрозив главі Пентагону

Офіційний Пекін заявив про "рішуче незадоволення" заявами глави Міноборони США Піта Гегсета під час оборонного форуму в Сінгапурі. Як відомо, останній попередив світ про загрозу з боку Китаю, зокрема щодо вторгнення на Тайвань
Головні тези:
- Пекін звинуватив США у підриві миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
- Останній інцидент свідчить про загострення відносин між Пекіном та Вашингтоном.
Між Китаєм та США спалахнув новий конфлікт
З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.
Китайські дипломати обурилися, що під час виступу на безпековому форумі Гегсет назвав реальною "загрозу, яку становить Китай".
За словами глави Пентагону, будь-яка спроба КНР захопити Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу".
На цьому тлі Гегсет закликав азійські держави більше витрачати на оборону.
Реагуючи на ці заяви, Китай звинуватив главу Пентагону в дискредитації офіційного Пекіну та "провокаційній і підбурливій політиці".
Окрім того, Пекін закликав Гегсета та США "не грати з вогнем" і не втручатись у питання Тайваню, який Пекін вважає своєю частиною.
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