"Не грайте з вогнем". Китай публічно пригрозив главі Пентагону
Категорія
Політика
Дата публікації

"Не грайте з вогнем". Китай публічно пригрозив главі Пентагону

Між Китаєм та США спалахнув новий конфлікт
Джерело:  online.ua

Офіційний Пекін заявив про "рішуче незадоволення" заявами глави Міноборони США Піта Гегсета під час оборонного форуму в Сінгапурі. Як відомо, останній попередив світ про загрозу з боку Китаю, зокрема щодо вторгнення на Тайвань

Головні тези:

  • Пекін звинуватив США у підриві миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
  • Останній інцидент свідчить про загострення відносин між Пекіном та Вашингтоном.

Між Китаєм та США спалахнув новий конфлікт

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ КНР.

Китайські дипломати обурилися, що під час виступу на безпековому форумі Гегсет назвав реальною "загрозу, яку становить Китай".

За словами глави Пентагону, будь-яка спроба КНР захопити Тайвань "призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону і всього світу".

На цьому тлі Гегсет закликав азійські держави більше витрачати на оборону.

Реагуючи на ці заяви, Китай звинуватив главу Пентагону в дискредитації офіційного Пекіну та "провокаційній і підбурливій політиці".

Насправді саме США є справжньою гегемоністською державою у світі та найбільшим чинником, що підриває мир і стабільність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, — заявили у МЗС Китаю.

Окрім того, Пекін закликав Гегсета та США "не грати з вогнем" і не втручатись у питання Тайваню, який Пекін вважає своєю частиною.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Путін вирішив вдарити по росіянам "цифровим рублем"
ГУР
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі стартував другий тур президентських виборів
У Польщі обирають нового лідера країни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга показав "справжні послання Росії" для світу — відео
Андрій Сибіга
Сибіга

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?