У Польщі стартував другий тур президентських виборів

1 червня у Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло глави держави будуть боротися мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.
Головні тези:
- Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.
- Шанси на перемогу в обох кандидатів відносно рівні.
У Польщі обирають нового лідера країни
Результати якого можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.
Що важливо розуміти, проведення другого туру відбувається після того, як жоден з 13 кандидатів у першому турі 18 травня не зміг набрати понад 50% голосів виборців.
За президентське крісло будуть боротися два кандидати з найкращими результатами:
мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів,
директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.
Варто також зазначити, що право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування триватиме до 21.00.
Ба більше, вказано, що понад 700 тисяч поляків мають можливість проголосувати за кордоном.
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