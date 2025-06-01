У Польщі стартував другий тур президентських виборів

1 червня у Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло глави держави будуть боротися мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

У Польщі обирають нового лідера країни

Результати якого можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

Що важливо розуміти, проведення другого туру відбувається після того, як жоден з 13 кандидатів у першому турі 18 травня не зміг набрати понад 50% голосів виборців.

За президентське крісло будуть боротися два кандидати з найкращими результатами:

мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів,

директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Варто також зазначити, що право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування триватиме до 21.00.

Ба більше, вказано, що понад 700 тисяч поляків мають можливість проголосувати за кордоном.