У Польщі стартував другий тур президентських виборів
Категорія
Світ
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У Польщі стартував другий тур президентських виборів

У Польщі обирають нового лідера країни
Джерело:  online.ua

1 червня у Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло глави держави будуть боротися мер Варшави Рафал Тшасковський та директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Головні тези:

  • Право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків.
  • Шанси на перемогу в обох кандидатів відносно рівні.

У Польщі обирають нового лідера країни

Результати якого можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

Що важливо розуміти, проведення другого туру відбувається після того, як жоден з 13 кандидатів у першому турі 18 травня не зміг набрати понад 50% голосів виборців.

За президентське крісло будуть боротися два кандидати з найкращими результатами:

  • мер Варшави від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів,

  • директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "Право і справедливість", з 29,54%.

Варто також зазначити, що право голосу в другому турі виборів мають майже 29 мільйонів поляків, а голосування триватиме до 21.00.

Ба більше, вказано, що понад 700 тисяч поляків мають можливість проголосувати за кордоном.

За даними одного з останніх опитувань перед другим туром, кандидат від партії влади Рафал Тшасковський і підтримуваний опозицією Кароль Навроцький мають майже рівні шанси у другому турі, а явка виборців може бути найвищою з 1989 року.

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