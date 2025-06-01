В Польше стартовал второй тур президентских выборов
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше стартовал второй тур президентских выборов

В Польше выбирают нового лидера страны
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Источник:  online.ua

1 июня в Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства будут бороться мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Главные тезисы

  • Право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков.
  • Шансы на победу у обоих кандидатов относительно равны.

В Польше выбирают нового лидера страны

Результаты которого могут определить политический курс страны в ближайшие годы.

Что важно понимать, проведение второго тура проходит после того, как ни один из 13 кандидатов в первом туре 18 мая не смог набрать более 50% голосов избирателей.

За президентское кресло будут бороться два кандидата с лучшими результатами:

  • мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов,

  • директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый "Правом и справедливостью", с 29,54%.

Следует также отметить, что право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков, а голосование продлится до 21.00.

Более того, указано, что более 700 тысяч поляков имеют возможность проголосовать за границей.

По данным одного из последних опросов перед вторым туром, кандидат от партии власти Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозицией Кароль Навроцкий имеют почти равные шансы во втором туре, а явка избирателей может быть самой высокой с 1989 года.

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