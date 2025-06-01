В Польше стартовал второй тур президентских выборов

1 июня в Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства будут бороться мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.
Главные тезисы
- Право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков.
- Шансы на победу у обоих кандидатов относительно равны.
В Польше выбирают нового лидера страны
Результаты которого могут определить политический курс страны в ближайшие годы.
Что важно понимать, проведение второго тура проходит после того, как ни один из 13 кандидатов в первом туре 18 мая не смог набрать более 50% голосов избирателей.
За президентское кресло будут бороться два кандидата с лучшими результатами:
мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов,
директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый "Правом и справедливостью", с 29,54%.
Следует также отметить, что право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков, а голосование продлится до 21.00.
Более того, указано, что более 700 тысяч поляков имеют возможность проголосовать за границей.
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