В Польше стартовал второй тур президентских выборов

1 июня в Польше начался второй тур президентских выборов. За кресло главы государства будут бороться мэр Варшавы Рафал Тшасковский и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

В Польше выбирают нового лидера страны

Результаты которого могут определить политический курс страны в ближайшие годы.

Что важно понимать, проведение второго тура проходит после того, как ни один из 13 кандидатов в первом туре 18 мая не смог набрать более 50% голосов избирателей.

За президентское кресло будут бороться два кандидата с лучшими результатами:

мэр Варшавы от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов,

директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый "Правом и справедливостью", с 29,54%.

Следует также отметить, что право голоса во втором туре выборов имеют около 29 миллионов поляков, а голосование продлится до 21.00.

Более того, указано, что более 700 тысяч поляков имеют возможность проголосовать за границей.