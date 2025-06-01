Официальный Пекин заявил о "решительном недовольстве" заявлениями главы Минобороны США Пита Хегсета во время оборонного форума в Сингапуре. Как известно, последний предупредил мир об угрозе со стороны Китая, в частности, о вторжении на Тайвань.

Между Китаем и США вспыхнул новый конфликт

С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел КНР.

Китайские дипломаты возмутились, что во время выступления на форуме по безопасности Хегсет назвал реальной "угрозу, которую представлят собой Китай".

По словам главы Пентагона, любая попытка КНР захватить Тайвань "приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира".

На этом фоне Хегсет призвал азиатские государства больше тратить на оборону.

Реагируя на эти заявления, Китай обвинил главу Пентагона в дискредитации официального Пекина и "провокационной и подстрекающей политики".

На самом деле именно США являются настоящим гегемонистским государством в мире и самым большим фактором, подрывающим мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — заявили в МИД Китая. Поделиться

Кроме того, Пекин призвал Хегсета и США "не играть с огнем" и не вмешиваться в вопрос Тайваня, который Пекин считает своей частью.