"Убирайся к черту!". Конгресс США восстал против главы Пентагона

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал не скрывает свое возмущение решениями и действиями министра обороны США Пита Хегсета. Так, во время заседания комитета Палаты представителей по вооруженным силам он назвал руководителя Пентагона "позором" для Штатов и призвал его подать в отставку.
Главные тезисы
- Конгресс США дал понять, что не намерен терпеть некомпетентность Хегсета.
- Члены Конгресса с обеих партий уже призывали его отказаться от должности.
Хегсет снова попал под шквал критики
Новая публичная ссора закончилась тем, что Карбахал назвал главу Пентагона "позором для страны" и призвал "убираться к чертям" из Минобороны США.
Кроме того, демократ заставил Хегсета ответить на многие важные вопросы.
В центре внимания конгрессмена было развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечка секретных данных из чата Signal, а также захватническая война России против Украины.
Также Карбахал решил поинтересоваться у Хегсета, считает ли он политическую лояльность Трампа обязательным условием для службы в армии, тот ответил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".
Что важно понимать, недавно министр обороны США отвечал на серию неудобных вопросов в Сенате, в частности, по поводу российской агрессии против Украины.
Накануне Хегсет официально подтвердил, что команда Трампа планирует сокращение бюджета на помощь для Украины.
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