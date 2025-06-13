"Убирайся к черту!". Конгресс США восстал против главы Пентагона
Категория
Политика
Дата публикации

"Убирайся к черту!". Конгресс США восстал против главы Пентагона

Хегсет снова попал под шквал критики
Читати українською
Источник:  Axios

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал не скрывает свое возмущение решениями и действиями министра обороны США Пита Хегсета. Так, во время заседания комитета Палаты представителей по вооруженным силам он назвал руководителя Пентагона "позором" для Штатов и призвал его подать в отставку.

Главные тезисы

  • Конгресс США дал понять, что не намерен терпеть некомпетентность Хегсета.
  • Члены Конгресса с обеих партий уже призывали его отказаться от должности.

Хегсет снова попал под шквал критики

Новая публичная ссора закончилась тем, что Карбахал назвал главу Пентагона "позором для страны" и призвал "убираться к чертям" из Минобороны США.

Кроме того, демократ заставил Хегсета ответить на многие важные вопросы.

В центре внимания конгрессмена было развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечка секретных данных из чата Signal, а также захватническая война России против Украины.

Также Карбахал решил поинтересоваться у Хегсета, считает ли он политическую лояльность Трампа обязательным условием для службы в армии, тот ответил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".

Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует уйти, просто убирайся к черту и позволь кому-то компетентному возглавить это ведомство, — заявил Карбахал.

Что важно понимать, недавно министр обороны США отвечал на серию неудобных вопросов в Сенате, в частности, по поводу российской агрессии против Украины.

Накануне Хегсет официально подтвердил, что команда Трампа планирует сокращение бюджета на помощь для Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава Пентагона блокировал помощь США для Украины — Трамп не знал
Хегсет самовольно принимает важные решения в отношении Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Не играйте с огнем". Китай публично пригрозил главе Пентагона
Между Китаем и США вспыхнул новый конфликт
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп VS Маск. Пентагон и NASA оказались под ударом
В Пентагоне и NASA начался переполох

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?