"Убирайся к черту!". Конгресс США восстал против главы Пентагона

Американский конгрессмен-демократ Салуд Карбахал не скрывает свое возмущение решениями и действиями министра обороны США Пита Хегсета. Так, во время заседания комитета Палаты представителей по вооруженным силам он назвал руководителя Пентагона "позором" для Штатов и призвал его подать в отставку.

Хегсет снова попал под шквал критики

Новая публичная ссора закончилась тем, что Карбахал назвал главу Пентагона "позором для страны" и призвал "убираться к чертям" из Минобороны США.

Кроме того, демократ заставил Хегсета ответить на многие важные вопросы.

В центре внимания конгрессмена было развертывание морской пехоты в Лос-Анджелесе, утечка секретных данных из чата Signal, а также захватническая война России против Украины.

Также Карбахал решил поинтересоваться у Хегсета, считает ли он политическую лояльность Трампа обязательным условием для службы в армии, тот ответил: "Конгрессмен, вы же знаете, насколько это глупый вопрос".

Вы позорите эту страну. Члены Конгресса из обеих партий призвали вас уйти в отставку. Вам следует уйти, просто убирайся к черту и позволь кому-то компетентному возглавить это ведомство, — заявил Карбахал. Поделиться

Что важно понимать, недавно министр обороны США отвечал на серию неудобных вопросов в Сенате, в частности, по поводу российской агрессии против Украины.