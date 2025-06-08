Трамп VS Маск. Пентагон и NASA оказались под ударом

Как удалось узнать Washington Post, именно Минобороны США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) первыми ощутили болезненные последствия громкого конфликта американского лидера Дональда Трампа с его бывшим соратником и миллиардером Илоном Маском. Просто сейчас они крайне активно ищут альтернативы компании SpaceX.
Главные тезисы
- Конфликт между Трампом и Маском может иметь ужасные последствия для Пентагона и NASA.
- NASA напугано угрозами миллиардера касательно прекращения полетов космического корабля Dragon.
В Пентагоне и NASA начался переполох
Команду NASA накрыла новая волна паники после угроз Маска прекратить полеты космического корабля Dragon.
Что важно понимать, в случае такого развития событий космическое агентство останется без возможности транспортировать астронавтов на Международную космическую станцию.
В Минобороны США также напуганы заявлениями миллиардера, поскольку ведомство в значительной степени полагается на SpaceX для запуска своих важнейших спутников.
Американское правительство не скрывает своей зависимости от SpaceX в выполнении важных задач, в частности, секретных миссий.
США также не могут игнорировать тот факт, что конкуренты SpaceX не успевают угнаться за компанией, оставляя ее доминирование практически безоговорочным.
В Пентагоне уже осознали всю катастрофичность своего положения.
Как утверждают инсайдеры СМИ в ведомстве, офицеры "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно. Мы поняли, что это не телевизор. Это реальная проблема".
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