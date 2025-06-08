Трамп VS Маск. Пентагон и NASA оказались под ударом
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп VS Маск. Пентагон и NASA оказались под ударом

В Пентагоне и NASA начался переполох
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Источник:  The Washington Post

Как удалось узнать Washington Post, именно Минобороны США и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) первыми ощутили болезненные последствия громкого конфликта американского лидера Дональда Трампа с его бывшим соратником и миллиардером Илоном Маском. Просто сейчас они крайне активно ищут альтернативы компании SpaceX.

Главные тезисы

  • Конфликт между Трампом и Маском может иметь ужасные последствия для Пентагона и NASA.
  • NASA напугано угрозами миллиардера касательно прекращения полетов космического корабля Dragon.

В Пентагоне и NASA начался переполох

Команду NASA накрыла новая волна паники после угроз Маска прекратить полеты космического корабля Dragon.

Что важно понимать, в случае такого развития событий космическое агентство останется без возможности транспортировать астронавтов на Международную космическую станцию.

В Минобороны США также напуганы заявлениями миллиардера, поскольку ведомство в значительной степени полагается на SpaceX для запуска своих важнейших спутников.

Американское правительство не скрывает своей зависимости от SpaceX в выполнении важных задач, в частности, секретных миссий.

США также не могут игнорировать тот факт, что конкуренты SpaceX не успевают угнаться за компанией, оставляя ее доминирование практически безоговорочным.

Один из представителей NASA отметил, что сначала наблюдать за спором между Трампом и Маском в социальных сетях в четверг было "интересно". Но когда Маск призвал вывести Dragon из эксплуатации, "это стало поистине ужасным".

В Пентагоне уже осознали всю катастрофичность своего положения.

Как утверждают инсайдеры СМИ в ведомстве, офицеры "посмотрели друг на друга и сказали: "О, это уже не смешно. Мы поняли, что это не телевизор. Это реальная проблема".

Чиновники связались по меньшей мере с тремя коммерческими космическими компаниями — Rocket Lab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса — о состоянии их ракет и сроков, когда они могут быть доступны для правительственных миссий.

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