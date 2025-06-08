Трамп VS Маск. Пентагон і NASA опинилися під ударом

Як вдалося дізнатися Washington Post, саме Міноборони США та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) першими відчули болючі наслідки гучного конфлікту американського лідера Дональда Трампа з його колишній соратником та мільярдером Ілоном Маском. Просто зараз вони вкрай активно шукають альтернатив компанії SpaceX, яка належить Маску.
Головні тези:
- Конфлікт між Трампом та Маском може мати жахливі наслідки для Пентагону та NASA.
- NASA налякане погрозами мільярдера щодо припинення польотів космічного корабля Dragon.
У Пентагоні і NASA розпочався переполох
Команду NASA накрила нова хвиля паніки після погроз Маска припинити польоти космічного корабля Dragon.
Що важливо розуміти, у разі такого розвитку подій космічне агентство залишиться без можливості транспортувати астронавтів на Міжнародну космічну станцію.
У Міноборони США також налякані заявами мільярдера, оскільки відомство значною мірою покладається на SpaceX для запуску своїх найважливіших супутників.
Американський уряд не приховує своєї залежності від SpaceX у виконанні важливих завдань, зокрема секретних місій.
США також не можуть ігнорувати той факт, що конкуренти SpaceX не встигають наздогнати компанію, залишаючи її домінування практично беззаперечним.
У Пентагоні також уже усвідомили всю катастрофічність свого становища.
Як стверджують інсайдери ЗМІ у відомстві, офіцери "подивилися один на одного і сказали: "О, це вже не смішно. Ми усвідомили, що це не телевізор. Це реальна проблема".
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