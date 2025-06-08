Трамп VS Маск. Пентагон і NASA опинилися під ударом
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Трамп VS Маск. Пентагон і NASA опинилися під ударом

У Пентагоні і NASA розпочався переполох
Джерело:  The Washington Post

Як вдалося дізнатися Washington Post, саме Міноборони США та Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) першими відчули болючі наслідки гучного конфлікту американського лідера Дональда Трампа з його колишній соратником та мільярдером Ілоном Маском. Просто зараз вони вкрай активно шукають альтернатив компанії SpaceX, яка належить Маску.

Головні тези:

  • Конфлікт між Трампом та Маском може мати жахливі наслідки для Пентагону та NASA.
  • NASA налякане погрозами мільярдера щодо припинення польотів космічного корабля Dragon.

У Пентагоні і NASA розпочався переполох

Команду NASA накрила нова хвиля паніки після погроз Маска припинити польоти космічного корабля Dragon.

Що важливо розуміти, у разі такого розвитку подій космічне агентство залишиться без можливості транспортувати астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

У Міноборони США також налякані заявами мільярдера, оскільки відомство значною мірою покладається на SpaceX для запуску своїх найважливіших супутників.

Американський уряд не приховує своєї залежності від SpaceX у виконанні важливих завдань, зокрема секретних місій.

США також не можуть ігнорувати той факт, що конкуренти SpaceX не встигають наздогнати компанію, залишаючи її домінування практично беззаперечним.

Один із представників NASA зазначив, що спочатку спостерігати за суперечкою між Трампом і Маском у соціальних мережах у четвер було "цікаво". Але коли Маск закликав вивести Dragon з експлуатації, "це стало справді жахливим".

У Пентагоні також уже усвідомили всю катастрофічність свого становища.

Як стверджують інсайдери ЗМІ у відомстві, офіцери "подивилися один на одного і сказали: "О, це вже не смішно. Ми усвідомили, що це не телевізор. Це реальна проблема".

Посадовці зв'язалися щонайменше з трьома комерційними космічними компаніями — Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin Джеффа Безоса — щодо стану їхніх ракет і термінів, коли вони можуть бути доступні для урядових місій.

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