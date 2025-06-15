Генштаб ЗСУ повідомляє про численні втрати армії РФ

Лише протягом минулої доби українські воїни встигли ліквідувати 1170 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони України знешкодили 6 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 123 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, а також 89 одиниць автомобільної техніки ворогів.

Втрати армії РФ станом на 15 червня 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 003 860 (+1 170) осіб,

бойових броньованих машин — 22 804 (+6) од,

артилерійських систем — 29 190 (+33) од,

РСЗВ — 1 418 (+1) од,

засобів ППО — 1 186 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40 709 (+123) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 52 017 (+89) од,

спеціальної техніки — 3915 (+1).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт армії РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 78 керованих бомб.