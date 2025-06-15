"Це не помилка". Пентагон зганьбився через зображення прапора РФ

Американське Міністерство оборони шокувало людей у різних куточках світу, опублікувавши привітання з Днем прапора США. Так, на офіційному акаунті Пентагона оприлюднили листівку, на якій можна розгледіти “російські прапори”.
Головні тези:
- Міноборони США спровокувало хвилю критики на свою адресу.
- Команда Піта Гегсета поки не відреагувала на скарги американців та українців.
Пентагон знову втрапив у скандал
Журналісти звернули увагу на те, що на сторінці Міноборони на Х було опубліковане привітання з Днем прапора і заклик вшанувати "символ нашої країни та зірки і смуги, які нас об'єднують".
Ні журналісти, ні користувачі мережі не змогли проігнорувати той факт, що один з елементів на зображенні — червона і біла смуги по обидва боки зірок — дуже сильно нагадує прапор Росії.
Як відреагували користувачі мережі:
В зображеннях такого рівня нічого помилкового не буває. Зображення — це символи. Сивмоли — це коди. Коди свідомості. Тобто, істеблішмент США (чи його закулісні кукловоди) ясно ОГОЛОСИЛИ, що раха (РФ — ред.) — то їхній союзник. Або навіть вони — одне ціле з рахою;
США вирішили увійти в склад росії?;
Гегсет (глава Міноборони США — ред.) відпрацьовує 30 срібняків;
Адін Народ;
Це не помилка, а свідомий меседж. На такому рівні подібних ляпів не роблять;
Ті, хто це зробив, чітко розуміли що вони роблять, і так, америку захопив путін, і зараз це йому хочеться показати, хоч якось: дивіться, партнери, цілий презик США — мій агент.
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