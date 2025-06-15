"Це не помилка". Пентагон зганьбився через зображення прапора РФ

Американське Міністерство оборони шокувало людей у різних куточках світу, опублікувавши привітання з Днем прапора США. Так, на офіційному акаунті Пентагона оприлюднили листівку, на якій можна розгледіти “російські прапори”.

Пентагон знову втрапив у скандал

Журналісти звернули увагу на те, що на сторінці Міноборони на Х було опубліковане привітання з Днем прапора і заклик вшанувати "символ нашої країни та зірки і смуги, які нас об'єднують".

Піднімаючи прапор нашої країни і розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну величною, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Happy Flag Day! 🇺🇸



Let us honor the emblem of our nation and the stars and stripes that unite us all. As we display our nations flag and reflect on the values it represents, let’s celebrate the freedom, courage and resilience that makes our country great. pic.twitter.com/nivJsGH5cQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) June 14, 2025

Ні журналісти, ні користувачі мережі не змогли проігнорувати той факт, що один з елементів на зображенні — червона і біла смуги по обидва боки зірок — дуже сильно нагадує прапор Росії.

Так склалось, бо між смугами залишили проміжок, який на синьому тлі видається частиною "російського прапора". Це можна помітити, тільки якщо навмисне збільшити зображення. Поширити

Як відреагували користувачі мережі:

В зображеннях такого рівня нічого помилкового не буває. Зображення — це символи. Сивмоли — це коди. Коди свідомості. Тобто, істеблішмент США (чи його закулісні кукловоди) ясно ОГОЛОСИЛИ, що раха (РФ — ред.) — то їхній союзник. Або навіть вони — одне ціле з рахою;

США вирішили увійти в склад росії?;

Гегсет (глава Міноборони США — ред.) відпрацьовує 30 срібняків;

Адін Народ;

Це не помилка, а свідомий меседж. На такому рівні подібних ляпів не роблять;

Ті, хто це зробив, чітко розуміли що вони роблять, і так, америку захопив путін, і зараз це йому хочеться показати, хоч якось: дивіться, партнери, цілий презик США — мій агент.