"Це не помилка". Пентагон зганьбився через зображення прапора РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

"Це не помилка". Пентагон зганьбився через зображення прапора РФ

Пентагон знову втрапив у скандал
Джерело:  online.ua

Американське Міністерство оборони шокувало людей у різних куточках світу, опублікувавши привітання з Днем прапора США. Так, на офіційному акаунті Пентагона оприлюднили листівку, на якій можна розгледіти “російські прапори”.

Головні тези:

  • Міноборони США спровокувало хвилю критики на свою адресу.
  • Команда Піта Гегсета поки не відреагувала на скарги американців та українців.

Пентагон знову втрапив у скандал

Журналісти звернули увагу на те, що на сторінці Міноборони на Х було опубліковане привітання з Днем прапора і заклик вшанувати "символ нашої країни та зірки і смуги, які нас об'єднують".

Піднімаючи прапор нашої країни і розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, святкуймо свободу, мужність і стійкість, які роблять нашу країну величною, — мовиться в офіційній заяві.

Ні журналісти, ні користувачі мережі не змогли проігнорувати той факт, що один з елементів на зображенні — червона і біла смуги по обидва боки зірок — дуже сильно нагадує прапор Росії.

Так склалось, бо між смугами залишили проміжок, який на синьому тлі видається частиною "російського прапора". Це можна помітити, тільки якщо навмисне збільшити зображення.

Як відреагували користувачі мережі:

  • В зображеннях такого рівня нічого помилкового не буває. Зображення — це символи. Сивмоли — це коди. Коди свідомості. Тобто, істеблішмент США (чи його закулісні кукловоди) ясно ОГОЛОСИЛИ, що раха (РФ — ред.) — то їхній союзник. Або навіть вони — одне ціле з рахою;

  • США вирішили увійти в склад росії?;

  • Гегсет (глава Міноборони США — ред.) відпрацьовує 30 срібняків;

  • Адін Народ;

  • Це не помилка, а свідомий меседж. На такому рівні подібних ляпів не роблять;

  • Ті, хто це зробив, чітко розуміли що вони роблять, і так, америку захопив путін, і зараз це йому хочеться показати, хоч якось: дивіться, партнери, цілий презик США — мій агент.

Фото: скриншот

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