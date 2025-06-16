Трамп хочет встретиться с Зеленским — где и когда
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Трамп хочет встретиться с Зеленским — где и когда

Что известно о потенциальной встрече Зеленского и Трампа
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Источник:  NTV

Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде.

Главные тезисы

  • Переговоры между Трампом и Зеленским могут пройти уже 17 июня.
  • Эта встреча станет важным шагом в усилении сотрудничества между США и Украиной.

Что известно о потенциальной встрече Зеленского и Трампа

По словам западных журналистов, о намерении главы Белого дома рассказал представитель правительства США перед официальным началом саммита в Кананаскисе.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для проведения двусторонних переговоров, — заявил СМИ анонимный источник.

Согласно последним данным, украинский лидер Владимир Зеленский действительно планирует посетить саммит в Канаде 17 июня.

Администрация Дональда Трампа дала понять, что у президента США запланирована также двусторонняя встреча с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум.

Что важно понимать, американский и украинский лидеры в последний раз проводили переговоры тет-а-тет в конце апреля на полях похорон покойного Папы Франциска в Ватикане.

Ранее, напомним, президент Владимир Зеленский охарактеризовал переговоры между США и Россией как "очень теплую беседу", подчеркнув, что Путин в конце концов обманет Дональда Трампа.

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