Фон дер Ляєн висунула G7 жорстку вимогу щодо Росії

Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети. Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо 18 пакета санкцій. Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях.