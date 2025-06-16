Фон дер Ляєн висунула G7 жорстку вимогу щодо Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Фон дер Ляєн висунула G7 жорстку вимогу щодо Росії

G7 повинна діяти чітко та жорстко щодо РФ
Джерело:  Reuters

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагає у “Групи семи” зробити все можливе для посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію, щоб добитися припинення вогню в Україні.

Головні тези:

  • ЄС намагається переконати президента США Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії.
  • Урсула фон дер Ляєн вимагає від всіх партнерів G7 приєднатися до зусиль по посиленню санкцій проти РФ.

G7 повинна діяти чітко та жорстко щодо РФ

Що важливо розуміти, незабаром очільники найбільших промислових країн проведуть зустрічі в канадських Скелястих горах.

Саме там лідери Європи планують добитися того, щоб президент США Дональд Трамп згадав про війну Росії проти України, адже наразі він сконцентрував свою увагу на конфлікті Ізраїля та Ірану.

Оскільки наразі дипломатії не працює, офіційний Брюссель хоче ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.

Попри це, поки Євросоюз досі не зміг переконати Трампа, який не бажає тиснути на російського диктатора Володимира Путіна, ввести нові санкції з боку США.

На тлі останніх подій очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з чіткою вимогою:

Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети. Минулого тижня ми висунули пропозицію щодо 18 пакета санкцій. Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цих зусиллях.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії

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