Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну

Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку Америки — пріоритет.
Головні тези:
- Головна умова для введення військ Британії в Україну — гарантії безпеки від США, за визначенням прем'єра Кіра Стармера.
- Британія планує відправити свої війська до України як частину післявоєнної миротворчої місії, враховуючи при цьому інтереси союзників.
Введення військ Британії в Україну: коли це станеться
Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер.
Це було відповіддю на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.
Стармер зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.
У мене немає підстав вважати, що США та Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років.
Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "Коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.
За підсумками "Коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.
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