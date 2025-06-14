Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну
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Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну

Стармер
Джерело:  Bloomberg

Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку Америки — пріоритет.

Головні тези:

  • Головна умова для введення військ Британії в Україну — гарантії безпеки від США, за визначенням прем'єра Кіра Стармера.
  • Британія планує відправити свої війська до України як частину післявоєнної миротворчої місії, враховуючи при цьому інтереси союзників.

Введення військ Британії в Україну: коли це станеться

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря - ред.) з боку США є необхідною складовою.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Британії

Це було відповіддю на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Стармер зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

У мене немає підстав вважати, що США та Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років.

Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "Коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

За підсумками "Коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

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