Стармер назвав головну умову для введення військ Британії в Україну

Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку Америки — пріоритет.

Введення військ Британії в Україну: коли це станеться

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер.

Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря - ред.) з боку США є необхідною складовою. Кір Стармер Прем'єр-міністр Британії

Це було відповіддю на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Стармер зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

У мене немає підстав вважати, що США та Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років.

Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "Коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

За підсумками "Коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.