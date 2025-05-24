Британія розслідує причетність Росії до організації підпалу нерухомості Стармера

Британські спецслужби розслідують можливу причетність Росії до серії підпалів майна прем’єр-міністра Кіра Стармера.
Головні тези:
- Українці та громадянин Румунії висунуто звинувачення у змові з метою підпалу нерухомості прем’єр-міністра Кіра Стармера.
- Британські чиновники розглядають можливість залучення російських діячів до цієї справи.
- Заявлено, що підпали можуть бути пов'язані з посиленою кампанією саботажу та насильства Росії в Європі.
Російський слід: чи причетна РФ до підпалу нерухомості Стармера
Зауважимо, що двом українцям та громадянину Румунії вже висунуто звинувачення у змові з метою підпалу з метою створення небезпеки для життя у зв'язку з пожежами. Однак, за даними поліції, ця трійця змовилися з "іншими невідомими особами".
Прокурор Сара Пшибильська заявила в суді, що ймовірна змова наразі "не розкрита".
Видання пише, що протягом останніх 18 місяців Росія посилила кампанію саботажу та насильства по всій Європі, оскільки війна Москви проти України вирує, а західні країни тиснуть на російську економіку санкціями.
За даними видання, навіть якщо британські чиновники дійдуть висновку, що підпали були здійснені за участі Росії, це не обов'язково означало б, що їх замовив Кремль або що підозрювані знали про будь-яку причетність Росії.
Нагадаємо, що 12 травня у Лондоні сталася пожежа в будинку прем'єра країни Кіра Стармера. Як повідомили тоді в поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як стало відомо пізніше, внаслідок пожежі був пошкоджений під’їзд до помешкання. Примітно, що за чотири дні до цього на тій же вулиці був підпалений автомобіль, також пов'язаний зі головою британського уряду.
А вже 21 травня, у справі щодо підпалу нерухомості та автомобіля, пов'язаного з прем'єр-міністром Кіром Стармером, було оголошено про підозру третьому чоловіку, який також виявився українцем.
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